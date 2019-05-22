Порошенко обдурил крымских татар

22.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Отставной президент Украины Петр Порошенко за три года так и не смог выполнить свое обещание меджлисовцам и подарить им автономию в Крыму даже на бумаге.

Об этом в своем блоге заявил беглый российский либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пропагандист уверяет, что меджлисовцам ничего больше и не надо, кроме собственной автономии на полуострове.

«Порошенко ровно три года назад, 18 мая 2016-го года, обещал изменить 10-й раздел Конституции, написать вместо «Автономная республика Крым» «Крымско-татарская автономия в составе Украины». Собственно, это все, что нужно было сделать. Но Порошенко не решился, как многое хорошее, что он говорил, сделать.

Люди в Крыму ждут поддержки Украины, поддержки сущностной, что наконец, Украина как европейская страна скажет, что коренной народ Украины, коренной народ Крыма – крымские татары и пусть Крым называется крымско-татарской автономией, больше нам ничего не нужно. Никаких преференций – важно, чтобы было признано государством, что это земля наша, родная», – заявил Муждабаев.