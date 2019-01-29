Порошенко обещает затянуть Украину в НАТО

29.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз через пять лет. Об этом в рамках форума «Украина. От Крут до Брюсселя» заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент подчеркнул, что за время действия безвизового соглашения с Евросоюзом о желании выехать из Украины заявили 12 миллионов граждан, получивших биометрические паспорта.

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«В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никаких сомнений, что мы получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО. Я, как сейчас помню, что, когда мы выполняли план действий по визовому режиму с Европейским Союзом, многие говорили, что этого не будет никогда… Но за полтора года порядка двух миллионов украинцев уже воспользовались биометрическими паспортами, не получая виз. А количество граждан, которые получили биометрические паспорта, уже превышает 12 миллионов украинец. Какие еще нужны доказательства…

Мы и Евросоюз приблизились друг к другу как никогда. И ни одно государство, не в НАТО, не имеет сейчас таких близких отношений с Альянсом, как наша страна. Но только полноправное членство в ЕС и НАТО окончательно и необратимо гарантирует нашу государственную независимость и национальную безопасность», – заявил Порошенко.

В то же время, как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские эксперты обращают внимание, что США отказали Киеву в статусе основного союзника вне НАТО.