Порошенко облажался, однако ситуация – полный швах
Большинство иерархов канонической УПЦ Московского Патриархата не поддалось на давление режима Петра Порошенко и бойкотировало «объединительный собор», однако ситуация на Украине в целом ухудшается в выгодном для американцев ключе.
Об этом рассуждает политолог Семен Уралов в своем блоге.
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«Итак, в Киеве раскола не получилось. Никто из Православной Церкви за исключением Винницкого Симеона не поддержал.
Однако, формально-юридически появился повод для передела собственности – храмов, монастырей и тд.
То есть налицо совпадение интересов:
– раскольники могут легитимно заниматься рейдерством под государственной крышей
– непроходной кандидат-президент выполняет обязательства перед США по обострению ситуации и повышает шансы на ярлык
– безработные граждане с оружием и в камуфляже, которые привыкли последние 5 лет грабить = получают новые подряды и оставляют в покое власть
– США дожимают ситуацию, когда туземцы режут туземцев под аплодисменты «мирового сообщества»
– Патриарх Кирилл и светские начальники (в первую очередь ВВП) ничего не могут поделать, кроме выражения озабоченности, что приводит к падению доверия внутри своей страны.
Ситуация – полный швах в которой проигрывают все, кроме компрадоров, на которых и сделана ставка.
Бедная наша Русь», – резюмирует Уралов.
Метки: Автокефалия, Выборы президента Украины, Порошенко, Семён Уралов
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