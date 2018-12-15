Порошенко облажался, однако ситуация – полный швах

15.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Большинство иерархов канонической УПЦ Московского Патриархата не поддалось на давление режима Петра Порошенко и бойкотировало «объединительный собор», однако ситуация на Украине в целом ухудшается в выгодном для американцев ключе.

Об этом рассуждает политолог Семен Уралов в своем блоге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Итак, в Киеве раскола не получилось. Никто из Православной Церкви за исключением Винницкого Симеона не поддержал.

Однако, формально-юридически появился повод для передела собственности – храмов, монастырей и тд.

То есть налицо совпадение интересов:

– раскольники могут легитимно заниматься рейдерством под государственной крышей

– непроходной кандидат-президент выполняет обязательства перед США по обострению ситуации и повышает шансы на ярлык

– безработные граждане с оружием и в камуфляже, которые привыкли последние 5 лет грабить = получают новые подряды и оставляют в покое власть

– США дожимают ситуацию, когда туземцы режут туземцев под аплодисменты «мирового сообщества»

– Патриарх Кирилл и светские начальники (в первую очередь ВВП) ничего не могут поделать, кроме выражения озабоченности, что приводит к падению доверия внутри своей страны.

Ситуация – полный швах в которой проигрывают все, кроме компрадоров, на которых и сделана ставка.

Бедная наша Русь», – резюмирует Уралов.