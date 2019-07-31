«Порошенко обналичил полтонны зеленых и потерялся в Дубае»

31.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал с семьей за границу и может не вернуться на Украину, опасаясь уголовного преследования.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что произошло с Порошенко? Он уехал навсегда или он еще вернется? У меня закрадывается подозрение, что, может быть, уже и не вернется. Он оттуда, из Стамбула, уже полетел в Дубай, а дальше его теряются концы… То, что Порошенко спокойно уехал за границу с семьей, а до этого полтонны стодолларовых бумаг обналичил из своего банка – кто-нибудь знает, где эти деньги?..

Порошенко пока что вызывается в ГБР в качестве свидетеля, пока не обвиняемого. Пока что-то говорить сложно, но это мы много чего не знаем, но он-то про себя все знает, он знает где какие проколы, где невозможно ничего сделать и доказать, что он тут прав», – заявил Погребинский.