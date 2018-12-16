Порошенко обогащается благодаря оболваненным нацизмом украинцам

16.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Официально Украина не покупает у России газ, но при этом закупка российского голубого топлива происходит через Венгрию и Словакию.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно официальной статистике, мы не покупаем российский газ, мы покупаем словацкий, который российский, и венгерский, который российский. Вы сами понимаете, что и там и там два оффшора. Венгрия и Словакия – классические оффшоры, которые помогают некоторым близким к власти лицам неплохо зарабатывать на российском газе. Да, формально, мы как бы не работаем с ними, а вот формально…», – пояснил эксперт.