16.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Коррупция, Украина, Энергетика
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Порошенко обогащается благодаря оболваненным нацизмом украинцам

Официально Украина не покупает у России газ, но при этом закупка российского голубого топлива происходит через Венгрию и Словакию.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно официальной статистике, мы не покупаем российский газ, мы покупаем словацкий, который российский, и венгерский, который российский. Вы сами понимаете, что и там и там два оффшора. Венгрия и Словакия – классические оффшоры, которые помогают некоторым близким к власти лицам неплохо зарабатывать на российском газе. Да, формально, мы как бы не работаем с ними, а вот формально…», – пояснил эксперт.

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