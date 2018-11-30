Порошенко обозвал министров Гройсмана “зайцами”

30.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко обвинил министра инфраструктуры Владимира Омельяна, главу железной дороги Евгения Кравцова и вице-премьера Владимира Кистиона в том, что они на первом рейсе Kyiv Boryspil Express проехались “зайцами”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Потому что мы уже ехали не как президент и премьер-министр, а как обычные пассажиры. Взяли билеты спокойно. Хочу пожаловаться, что министр инфраструктуры (Владимир Омелян – ред.), глава железной дороги (Евгений Кравцов – ред.) и вице-премьер (Владимир Кистион – ред.) ехали зайцами. А мы единственные, кто четко придерживались закона”, – сказал Порошенко.