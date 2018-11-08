Порошенко обьявил, что Украина вот-вот получит от ЕС полмиллиарда евро

08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украина получит 500 млн евро макрофинансовой помощи Евросоюза в самое ближайшее время, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Хельсинки, сообщает пресс-служба главы Украины.

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“С вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом мы проговорили, что в ближайшее время, за считанные недели будет выделено 500 млн макрофинансовой помощи. Будет оказана помощь в сотрудничестве с Международным валютным фондом”, – сказал Порошенко.

Напомним, в сентябре Украина и ЕС подписали соглашение о предоставлении финансовой помощи Украине на 1 млрд евро.

Впоследствии в Минфине заявили, что Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 500 млн евро осенью, а второй транш на такую ​​же сумму – весной 2019 года.

При этом рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало, что Украина скорее всего получит первый транш в 500 млн евро от Евросоюза и гарантии Всемирного банка на 650 млн долл. после того, как Совет директоров МВФ примет решение относительно Украины. А первый транш по соглашению Stand-By с МВФ Украина может получить до конца года, в зависимости от сроков одобрения бюджета 2019 года.