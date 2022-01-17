Порошенко объявил мобилизацию оппозиции против Зеленского

17.01.2022  12:39 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Оппозиция, Политика, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко, которого обвиняют в госизмене и финансировании терроризма, объявил об объединении оппозиции против действующего главы государства Владимира Зеленского.

Об этом он заявил под стенами Печерского райсуда Киева, где сейчас начинается рассмотрение его дела, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-президент Украины Петр Порошенко, которого обвиняют в госизмене и финансировании терроризма, объявил об объединении...

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«Мы начинаем процесс объединения всех демократических оппозиционных сил. Это как система опознавания «свой-чужой» в армии. Кто объединился, кто идет против Путина, кто идет против преступников в «зеленой» власти, кротов, которые сдают операцию Вагнера, которые уничтожают украинских разведчиков, которые издеваются над украинскими военными, не поднимая им зарплату, негодяев, которые преследуют оппозицию, распространяют систему избирательного правосудия, рушат систему верховенства права, разрушают демократию, ведут наступление на свободных журналистов, останавливают наше движение в Европу», – сказал экс-президент.

«В конце-концов, нам всем они отважились предъявить государственную измену. Наше освобождение двух третей оккупированного Донбасса – это, по их мнению, государственная измена», – пафосно заявил Порошенко.

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