Порошенко объявил о победе в вопросе автокефалии

03.09.2018, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко записал на свой счет очередную «победу» – три года подковерной работы со Вселенским патриархатом привели к тому, что Константинополь решил выдавать томосы об автокефалии без учета мнения Российской православной церкви.

Об этом глава украинского государства заявил во время выступления перед лицеистами в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя, кстати, по вчерашнему решению Вселенского патриархата, и господь с нами, потому что вчера было принято решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам, и в первую очередь Украине, право на создание поместной соборной православной украинской церкви», – заявил Порошенко, подчеркнув, что этому предшествовали три года непубличных дискуссий на эту тему.

Ранее в украинских СМИ появилась статья, в которой отмечается, что тема получения автокефалии и религиозные разногласия на Украине будут использоваться Порошенко в своей предвыборной программе.