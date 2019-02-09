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09.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Порошенко объявил старт «генеральной битве» с Путиным

Для вмешательства в украинские выборы Россия использует те же технологии, которые задействовала в США, Франции, Германии, Британии и Нидерландах.

Об этом в ходе «Всеукраинского общественного форума» в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы 2019 года для Путина – это как генеральная битва за Украину. Когда он маниакально стремится вернуть назад наше государство. Россия пытается вмешаться в наши выборы, так же как это делала при выборах в США, Франции, Германии, как во время референдумов в Британии, Нидерландах. Теперь они все эти технологии планируют задействовать на Украине, потому что мотивация у них значительно больше. Я хочу подчеркнуть, что украинцы этого не позволят», – заявил Порошенко.

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