Порошенко официально перешел в подследственное состояние

30.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

ЦИК во вторник огласила официальные итоги президентских выборов в Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Победу одержал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Он набрал 73,22% голосов. Его соперник во втором туре действующий президент Петр Порошенко получил 24,45% голосов.

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Решение ЦИК прокомментировал известный эксперт на украинском ТВ, днепропетровский блогер Максим Бужанский.

“Всё, ЦИК официально перевел Петра Алексеевича в предследственное состояние”, – написал он в соцсети.

“Надо в первую неделю после инаугурации отменить все указы (Петра Порошенко – Ред) и устроить тотальную ревизию всех входящих и исходящих документов последнего месяца”, – советует новому главе государства экс-юрист Виктора Януковича Андрей Портнов.

Оглашение официальных итогов выборов произошло в последний отведенный по закону день для подсчета голосов. Ранее Владимир Зеленский уже обвинил ЦИК в преднамеренном затягивании процесса подсчета с целью отложить дату инаугурации на период после 27 мая, лишив тем самым нового президента возможности досрочно распустить Верховную раду. С сегодняшнего дня сняты все юридические препятствия для скорейшего приведения Зеленского к присяге.