Порошенко оглушительно проигрывает комику

21.04.2019, Киев, Игорь Петров

По предварительным данным экзитполов Владимир Зеленский существенно опережает Петра Порошенко по числу голосов во втором туре.

Об этом в своем телеграмм-канале пишет главред украинского издания lb.ua Соня Кошкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть первые «подпольные» цифры. Они вполне прогнозируемые», – пишет она, уточняя, что по состоянию на 14:00 соотношение голосов было 78,8% против 21,2% в пользу Зеленского.

Чуть позже Кошкина добавил новые данные.

«Есть социология по регионам. На 12:00. Весьма симптоматичная. Первая – Зе. Второй – ПП. Запад: 56.6 и 44.4. Центр: 72.9 и 27.1 (приговор). Юг: 73.4 и 26.6 (миссия «добраться на юго-восток» провалена). Восток: 88.8 и 11.2 (меньше надо было с Медведчуком-Бойко обниматься)», – указывает журналистка.

По данным депутата Верховной рады Сергея Лещенко на 13 часов соотношение голосов было 74,6% против 25,4%. Поддержка Владимира Зеленского на Западной Украине составила 52%, в Киеве – 60%, на юге и востоке Украины – 88%.

При этом по данным ЦИК на 15-00 явка составила 45,25%.

«Экзитполы, конечно, впечатляют. А ведь пять лет назад Петр Алексеевич выиграл выборы в один тур с оглушительным отрывом от Тимошенко в 42 процента. Самый богатый президент Украины с самым высоким антирейтингом. Это надо умудриться», – прокомментировал предварительные результаты российский военкор Александр Коц.