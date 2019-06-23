Порошенко огрызнулся, комментируя уголовные дела

23.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Несколько уголовных производств, открытых Государственным бюро расследований Украины по факту поступления заявлений против экс-президента Петра Порошенко – вызывают гордость у бывшего главы государства.

Об этом сам Порошенко заявил в эфире телеканала «Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая позиция: против Порошенко не открыто ни одно уголовное дело. Точка. Вторая позиция: по факту открыто несколько уголовных дел. Подчёркиваю, я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту.

Факт первый: это уголовное дело за то, что я, как верховный главнокомандующий, отдал приказ на контрнаступление. Вследствие эффективных действий ВСУ, добровольцев, волонтёров, исполняющих мой приказ, приказ верховного главнокомандующего, президента Украины, было освобождено две трети Донбасса. И для меня уголовное дело за приказ о контрнаступление – это как орден за заслуги третьей ступени.

Второе уголовное дело было открыто за факт отдачи приказа для группы военных кораблей ВМС Украины для обеспечения защиты азовского побережья Мариуполя, были отправлены из Одессы военные корабли, для обеспечения прохождения Керченского пролива украинского, соответственно, Конвенции ООН, и пребывания в Азовском море для того, чтобы разрушить попытку его оккупировать.

Некоторые беглецы, которые сбежали пять лет назад в Россию и сейчас, уже после завершения моих полномочий, вернулись, обратились в правоохранительные органы, чтобы за этот приказ возбудить второе уголовное дело. Это как орден за заслуги второй ступени. И я горжусь каждым таким обращением, ибо в должности президента я делал всё, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства», – рассказал он.

Также экс-президент прокомментировал заявление Юлии Тимошенко в ГБР на его персону касательно умышленного доведения до банкротства украинской газотранспортной системы.

«А касательно позиции госпожи Тимошенко, ну точно не госпоже Тимошенко комментировать газовые дела. А, может, и наоборот, может именно она очень хорошо разбирается ещё с 2009 года, когда был подписан контракт, вследствие которого Украине был причинён убыток на сумму, превышающую 40 миллиардов. И именно вследствие действий моих и моей команды 4,6 миллиарда долларов были выиграны в Стокгольмском арбитраже, была обеспечена энергетическая независимость нашего государства, и мы уже сегодня не ждём каждой зимой, что делать, когда мы остаёмся без газа», – добавил Порошенко.