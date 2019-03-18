Порошенко оказался антиукраинской сукой

18.03.2019, Киев, Максим Карпенко

На телеканале «Прямой», подконтрольном администрации президента Петра Порошенко, устроили травлю неонацистов из «Азова» и подконтрольных ему «Национальных дружин».

В получасовом расследовании говорится о деятельности фактического руководителя «Нацдружин», боевика Сергея Коротких, известного также под псевдонимом «Боцман».

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», журналисты «Прямого» рассказывают уже давно известные факты о связях Коротких с белорусским КГБ, российскими националистами и его взгляды о необходимости создания единого с Россией, Белоруссией и Украиной государства. Также там приводятся факты встречи Коротких накануне гибели в Киеве известного журналиста Павла Шеремета.

Примечательно, что одним из спикеров в расследовании выступает Евгений Карась – главарь еще одной праворадикальной группировки, конкурирующей с «Азовом», но менее влиятельной – С14, которую связывают с работой на СБУ.

«Очень трогательно рассказали «журналисты» канала «Прямой» об ужасном нацисте Коротких. Не раскрыли только один вопрос: какая же антиукраинская сука выдала этому кагэбэшному украинофобу и украиножеру украинский паспорт. Ну а гэбэшная бл…та, которая выступает в роли правдорубов, это вообще муси-пуси как кавайно», – прокомментировал в своем блоге появление расследования на президентском канале политолог Сергей Белашко.

Отметим, что украинское гражданство было предоставлено Коротких специальным указом президента Порошенко в конце 2014 года (см. заглавное фото).

«Быть гражданином Украины стало модно и престижно. Я горжусь этим и с удовольствием вручаю вам паспорт гражданина Украины», – заявил Порошенко во время вручения украиснкого паспорта белорусскому неонацисту.