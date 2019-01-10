Порошенко охотится за рейтингом Вакарчука

10.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины и один из основных кандидатов на грядущих выборах Петр Порошенко пытается заручиться поддержкой известного артиста.

Об этом в своем блоге пишет депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, поддержка украинского артиста Святослава, имеющего определенный рейтинг доверия, может поднять показатели Порошенко.

«Вакарчук, который намекал на возможное баллотирование, решения не огласил, но, по ряду косвенных признаков, сам баллотироваться не будет. Тем не менее, он обладает рейтингом, за который идет настоящая борьба. Поскольку проценты Вакарчука могут оказаться решающими для Порошенко при выходе во второй тур, он пытается уговорить лидера Океана Эльзы выступить в его поддержку. Предметом переговоров может быть обещание Порошенко принять закон о выборах в парламент по открытым спискам», – заявил Лещенко.

При этом депутат отмечает, что конкуренцию спайке «Вакарчук-Порошенко» может оказать объединение во втором туре известного украинского комика Владимира Зеленского с кем-то из главных конкурентов Порошенко.

«В то же время на поддержку Зеленского рассчитывают и в лагере демократических кандидатов, в частности – Анатолий Гриценко», – добавил депутат.