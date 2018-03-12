12.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Порошенко оконфузился со статусом «страны-аспиранта при НАТО»

Никакого разрекламированного близкими к администрации Петра Порошенко спикерами статуса «страны-аспиранта при НАТО» не существует.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Официально такого статуса – «страна-аспирант» – нету. Это миф, который придумали на Банковой, ввиду того, что, я так понимаю, нет других побед на этом фронте. Нужно же было какую-то тему бросить. Бросили.

Плюс, действительно, тут некие ошибки перевода, потому что aspiration – это просто констатация факта, что эти страны желают присоединиться к НАТО, намерение, и НАТО просто констатирует, что эти страны выдвинули такое намерение.

При этом НАТО не оценивает готовность принять эти страны. Это не статус, в этой формулировке нет вообще даже ничего такого нового, как у нас попыталась выдать власть.

Мне показалось, что это попытка создания рукотворного медийного события на фоне отсутствия каких-то других прогрессов.

НАТО констатировало по поводу Украины, Грузии и двух балканских стран, бывшей югославской республики Македонии и Боснии и Герцеговины, что у них есть такие намерения. При этом по поводу боснийских стран это было в конце 90-х. По Грузии – это вообще было в начале десятых годов.

Мы должны понимать, что страна-аспирант и получение плана на членство в НАТО – это разные абсолютно вещи. НАТО просто констатировало, что есть такое желание, но это не означает, что эти страны получат тот же план ПДЧ», – заявил эксперт.