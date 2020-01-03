Порошенко опошлил «армию-мову-виру», как Ющенко – «голодомор»

03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Лозунг «армовир», на котором пиарился экс-президент Украины Пётр Порошенко и совершенно обесценил эти понятия, новой команде Владимира Зеленского оказался совершенно ни к чему.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог и социолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас был президент, профессиональный украинец, от которого все ждали реформ, Ющенко, а вместо этого он четыре года (первый год он ездил по миру) потратил на пропаганду голодомора, и тем самым уже три президента боятся слово сказать.

Это же очень важно было – найти место голодомору в истории Украины и культуре, но он перекормил, он формализовал очень важное событие, он испортил очень сильно, он его обесценил. И уже, посмотрите, 15 лет никто об этом не говорит.

Так вот, точно так же поступил Порошенко: ради политической конъюнктуры он использовал святые вещи – как церковь, язык и армия… только чтобы пробиться.

А теперь смотрите – им это всё не интересно, ему это не интересно. Хуже другое, что этот «армовир» – армия, «мова», «вира» – точно так же не нужен и сегодняшней власти. А вещи-то крайне важные для Украины», – сетует украинский эксперт.

«Одни использовали в своих политических целях – Порошенко в своей избирательной кампании (а сейчас – сбросил, что говорит о безудержном цинизме этого человека, так нельзя), а другие не понимают ценности», – переживает Небоженко.