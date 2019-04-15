Порошенко опозорился перед представителями бизнеса из-за вопроса о взятках

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве во время встречи украинского президента Петра Порошенко с представителями бизнеса Порошенко обьявил, что не несет никакой ответственности за деятельность собственной корпорации Рошен, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как сообщает киевское издание Лига.net, во время сессии вопросов и ответов не представившийся иностранец заявил, что при сотрудничестве с корпорацией Rоshen ему приходилось платить взятки. На вопрос Порошенко о том, кто он, участник встречи не ответил и не указал в какой компании он работает.

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Прпршенко не дослушал представителя бизнеса до конца и резко его остановил, но участник встречи все же продолжил говорить. Не обращая внимания на многократное «Стоп!» от президента, представитель бизнеса сообщил, что факты нелегальных платежей имели место и до президентства Порошенко.

Порошенко посоветовал ему немедленно обратиться в полицию, если такой факт действительно имел место и начал уверять, что якобы не в курсе дел корпорации, поскольку не имеет на это права с момента передачи корпорации в слепой траст.

«Я не имею никакой информации о деятельности Roshen. У меня нет права на это», — сказал он.

После этого президент предложил встретиться бизнесмену лично, но после встречи с бизнесом. «А что вы хотели чтобы я сделал? Позвонил в Roshen и что-то им сказал сделать?», — удивленно отреагировал Порошенко

В декабре Порошенко получил дивиденды от трастового управляющего компании Roshen в сумме 556,7 млн гривен.