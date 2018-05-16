16.05.2018

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Порошенко остается ни с чем

Попытка президента Украины Петра Порошенко завоевать накануне выборов симпатии радикального националистического электората обречены на провал.

Об этом “ПолитНавигатору” заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, отметивший, что те, кто истерил по поводу концерта на 9 мая, показанного телеканалом “Интер”, сегодня уже аплодируют СБУ за задержание главреда “РИА Новости Украина” и требуют “нещадно карать всех остальных врагов народа”.

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“Но надо понимать, что на идиотах далеко не уедешь. Задачи президентской кампании стоят такие, что надо очень сильно гнуться туда-сюда, это будет гибкая кампания. Не такая, как была у Кучмы, когда он шел на второй срок, всех нагибал и все знали, что он таки или иначе будет переизбран. И не такая, как у Ющенко, который в глубине души все понимал, как и его окружение. У него задача была красиво уйти и не дать возможностей Тимошенко, которая бы потом начала кошмарить Ющенко и его окружение”, – сказал эксперт.

По его словам, сегодня перед командой Порошенко стоят куда более сложные задачи и фактически невыполнимые задачи.

“И я думаю, что как бы ни пытались приносить ритуальные жертвы «патриотам», «патриоты» все равно найдут себе какого-то другого кумира. Все равно появится тот, кто будет рассказывать о войне до победного конца, брошенных на передовой солдатах, безутешных вдовах и предателях, которые сидят на Банковой и зарабатывают миллиарды на войне. Все попытки власти опереться на «патриотов» закончатся ничем. И «патриоты” не будут голосовать за Порошенко и те, которые голосовали за него в 2014 году, тоже не станут делать этого снова. И итоге он останется ни с чем, разве что с теми 10-12%, которые верят, что всякая власть от Бога”, – резюмировал Белашко.