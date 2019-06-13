Порошенко осталось купить одного судью КСУ – Савченко

13.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко подкупает судей Конституционного суда, чтобы они признали незаконным решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочных парламентских выборах.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, стоимость одного судейского голоса оценивается в 10-12 миллионов долларов, а всего Порошенко якобы подкупил 10 из 18 судей КС.

«Я думаю, ни для кого не секрет, особенно в кулуарных застенках, что голоса судей скупаются. Еще на вчера-позавчера это было 10 миллионов долларов. Сегодня это уже 12. Для чего это делается и какие могут быть риски? Это не повлияет на решение по выборам, они состоятся 21 июля. Выборы будут», – говорит политик.

Тем не менее, предупреждает она, если суд вынесет решение, что первый указ президента Зеленского был неконституционным, то это даст новому парламенту возможность объявить импичмент президенту.

«Им надо собрать 11 судей. И 10 у них уже есть. Вы думаете это проблема для бывшего гаранта? Я думаю, нет. Он из бюджета Украины вывел больше», – заявила Савченко.