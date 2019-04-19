Порошенко остался в студии, о минировании которой сообщили по телефону

19.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Дебаты на телеканале «UA:Перший», куда пришел только действующий президент Украины Петр Порошенко после публичной «дуэли» с оппонентом Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», оказались под угрозой срыва.

Во время эфира модератор заявила, что в студии может находиться террорист.

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«Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире, и я объявляю это для того, чтобы кто боится сейчас, покинул зал. Для вас есть возможность выйти из зала», – заявила модератор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Находящийся в студии Порошенко принял «героическое» решение остаться.

– Я принимаю решение остаться, – заявил президент.

Позже модератор пояснила, что об угрозе она узнала из редакторского чата: «У нас есть группа, чат, редакторская группа, которая просит меня сообщить, что теракт, о котором я говорила, был связан со звонком на 102, и это могло быть покушение на президента. Потому я объявляю это так, как меня просят, и мы продолжаем работу».

Пресс-служба СБУ уже заявила, что, по одной из версий, звонок о минировании был совершен из России.