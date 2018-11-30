Порошенко оставил Одессу без водки

01.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Одесситы протестуют против запрета на ночную торговлю алкоголем в связи с введённым военным положением на Украине.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, у меня вчера вечером был эфир с одесской телестудией, и там обговаривали очень срочный вопрос, волнующий аудиторию», – рассказал Тука.

«Мобилизация?», – спросил ведущий.

«Та, какая мобилизация. Мобилизация – обычное дело. Запрет торговли алкоголем ночью. И там уже ступор. «А вы понимаете, что это приведёт к росту цен днём?» Я хотел сказать: «Люби друзи, да у нас в Киеве давным-давно водочные изделия после 22-х не продаются, и я не вижу какого-то алкогольного кризиса в столице нашей страны», – отметил чиновник.