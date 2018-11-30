01.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Одесса, Украина
Просмотров:

Порошенко оставил Одессу без водки

Одесситы протестуют против запрета на ночную торговлю алкоголем в связи с введённым военным положением на Украине.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кстати, у меня вчера вечером был эфир с одесской телестудией, и там обговаривали очень срочный вопрос, волнующий аудиторию», – рассказал Тука.

«Мобилизация?», – спросил ведущий.

«Та, какая мобилизация. Мобилизация – обычное дело. Запрет торговли алкоголем ночью. И там уже ступор. «А вы понимаете, что это приведёт к росту цен днём?» Я хотел сказать: «Люби друзи, да у нас в Киеве давным-давно водочные изделия после 22-х не продаются, и я не вижу какого-то алкогольного кризиса в столице нашей страны», – отметил чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть