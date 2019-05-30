Порошенко отдал приказ взорвать Балаклею – Савченко

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Взрывы на военных складах в Балаклее Харьковской области, которые произошли два года назад, были организованы не по вине «российских беспилотников», как уверяла украинская пропаганда, а по прямому указанию президента страны Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала 112 заявила депутат Верховной Рады, член Комитета по нацбезопасности и обороне Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Савченко сообщила, что таким образом Порошенко и компания пытались «замести» следы масштабного воровства на складах в преддверии проверки.

«Меня очень интересует, кто ответит за подрывы складов, например, в Балаклее. Когда раскроется та правда, что не летали там беспилотники и что руководитель института исследовательского, сфальсифицировал экспертизу. На самом деле, подрыв был изнутри. Занесено это было военнослужащими ВСУ «Сармат». Об этом знает Матиос, об этом знает Луценко, это было сделано по личному приказу Порошенко…

Подходило время отчета и проверки складов, их боеготовности и всего, что на них находится. Уже была такая разворованная ситуация, уже был контроль наших европейских партнеров, уже не успели бы подделать. А потом, нужно же снова просить деньги на оружие. Если мы покажем, что у нас склады полные, подделаем отчет, то вопрос, почему вы не воюете, если у вас есть чем воевать.

Потому было совершено одно из очень многих преступлений в Украине. Именно военное, именно мародерство во время войны – это те преступления, которые не прощаются», – заявила Савченко.

Ранее с аналогичным мнением в эфире своего интернет-канала выступил и политолог Александр Семченко.

«ПолитНавигатор» сообщал, что на военном складе в Балаклее хранились боеприпасы для артиллерийских систем, РСЗО и танков, которые не производятся на Украине.