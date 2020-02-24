Порошенко отдыхает: военком Харьковщины ввёл повальную Зе-мобилизацию

24.02.2020, Харьков, Артур Манцевич

Вас еще не призвали в армию? Тогда харьковский облвоенкомат идёт к вам. Согласно Указу президента Зеленского, в этом году будут забриты те, которым исполнилось от 18 до 27 лет и кого не загоняли в строй ранее.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский подписал Указ №13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році».

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Областной военный комиссар Юрий Калгушкин жалуется прессе, что не видит энтузиазма у молодёжи сменить тёплый родительский дом на казарму.

«Во время прошлогоднего осеннего призыва в райвоенкоматы без уважительной причины не явились более 5 000 призывников. Из них 746 привлечены к административной ответственности и на 25 человек переданы материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Калгушкин

Уголовная ответственность наступает в случае, если призывник решением призывной комиссии призван, но не явился в райвоенкомат или на сборный пункт областного военкомата для отправки в войска. А на остальных мы не смогли оформить документы, потому что они изначально не явились в военкоматы», — объяснил военком.

А чтобы такая картина, повторяющаяся из года в год, не повторялась и далее, были установлены очень жесткие требования по воинскому учету. Руководители предприятий отныне не имеют права принимать на работу юношей призывного возраста без отметки в документах о том, что они состоят на воинском учете.

«Трудоустройство — только через военкомат. Выписка-прописка — только через военкомат. Учеба — только через военкомат. Даже заключение брака», — не унимается облвоенком.

И если с пропиской более или менее логично, с трудоустройством — в советские времена предприятия записывали к себе данные о воинском учёте и сами сообщали в военкомат, кто у них работал, то жениться с почетным караулом — до такого не додумались даже подчиненные Ким Ир Сена и Энвера Ходжи. А их порядок переплюнуть не удавалось никому и нигде больше.

отловленные

В царские времена офицер получал разрешение на венчание у командира части, но так то ж уже служивый и не в рядовых чинах, а уж от штатских никто ничего подобного не требовал.

«Привлекаем к административной ответственности руководителей предприятий, если у них не ведется учет сотрудников призывного возраста, если они принимают на работу людей без воинских документов, если их работники не являются в военкомат», — хвастает Юрий Калгушкин.

Ещё одно нововведение заключается в том, что не только военкомат присылает повестки, но и сам призывник, задрав штаны, должен бежать сдаваться военкому со всеми потрохами.

«Каждый мужчина, — не унимается облвоенком, — являющийся гражданином Украины, достигший призывного возраста, обязан явиться на призывной пункт в течение десяти дней после начала призывной компании. Независимо от того, получал он повестку или нет. В противном случае призывника-нарушителя могут привлечь к административной ответственности, а в некоторых случаях и к уголовной».

А вот привлекут ли к ответственности тех подчинённых военкома Калгушкина, которые ловили призывников на улицах и в общественных местах? Об этом — молчок. Разве что еще осенью он пообещал этого больше не делать.

Но кто ж ему поверит? Ведь сколько раз и губернатор, и другие чиновники, и полиция обещали положить конец этой практике, от которой отказались в мире уже более двухсот лет назад.

Это в XVIII веке вербовщики спаивали молодых людей в тавернах и борделях, а потом бесчувственными приносили на корабли британского королевского флота, а для прусской армии арканили богатырей, как ковбои мустангов. Сейчас так не принято нигде, кроме Украины.

Что же из этого следует? А то, что население страны, особенно самое трудоспособное, будет сокращаться с еще большей скоростью. Ведь теперь – или ты бежишь в военкомат сдаваться, или тебя ведут туда силком.