Порошенко отказался от разговора с иерархами канонической УПЦ

13.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Петр Порошенко отказался ехать в Киево-Печерскую Лавру на Архиерейский собор УПЦ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом киевскому изданию «Вести» заявил источник в Лавре.

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«Встречи не будет. Порошенко отказался приезжать к нам в последний момент», — отметил собеседник издания.

«Мы сегодня не собирались ничего принимать. Мы собирались послушать, что хочет Порошенко от нас, и каким он видит дальнейшее развитие событий. Однако он не соизволил явиться на встречу, в которой ранее так был заинтересован», — добавил он.

Сегодня, 13 ноября, в Лавре состоялось Заседание Священного Синода УПЦ. Также ожидалось, что на Архиерейском соборе, который также проходит сейчас в Лавре, будет присутствовать Петр Порошенко.