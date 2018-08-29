Порошенко отобрал у депутатов антироссийскую фишку

29.08.2018, Киев, Игорь Петров

Заявив о необходимости разрыва договора о дружбе с РФ, президент Украины решил перехватить инициативу у Верховной Рады.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт Института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

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«Вопрос о разрыве договора между Россией и Украиной поднимался уже много раз. Но дальше разговоров не шло, потому что не было политической целесообразности, и обстоятельства позволяли не спешить. Сейчас наступает момент, когда нужно принять решение. Либо его продлевают на очередные десять лет, либо нет. Осенью Украина должна сообщить о своей позиции относительно договора. В условиях горячего военного конфликта между Украиной и Россией вопрос пролонгации становится слишком проблемным”, – сказал политолог.

По его словам, осенью депутаты ВР должны были обсудить, что делать с договором дальше, но президент фактически сделал ход на опережение, выступив с инициативой разрыва договора с РФ.

“Фактически он возглавил это движение, пока парламентарии отдыхают. Почему он это сделал? Осенью вопрос этот не удастся обойти, как в прошлые годы, тут либо продление договора, либо денонсация, а в парламенте нет того количества голосов, которое могло бы обеспечить продление договора. Президент не может выступить с инициативой, обращением к депутатам, чтобы продлить договор. Поэтому он выступил главным инициатором расторжения договора, который и так завершает свое действие. Если вопрос невозможно обойти, значит, нужно сделать правильный выбор. Петр Порошенко его сделал, и при этом получилось так, что инициатива у него, а народным депутатам теперь эта фишка не достанется», – отметил эксперт.