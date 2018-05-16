16.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Крым, Общество, Политика, Скандал, Украина

Порошенко отозвал из Рады свой скандальный законопроект о лишении крымчан гражданства


Петр Порошенко отозвал из Верховной Рады Украины свой скандальный законопроект (№ 8297) о внесении изменений в закон Украины о гражданстве относительно усовершенствования отдельных положений, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Как сообщается на сайте украинского парламента в статусе прохождения документа, проект отозван 16 мая 2018 года.

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Как сообщалось, 19 апреля 2018 года президент Украины внес в парламент проект закона (№ 82097) о внесении изменений в закон Украины о гражданстве.

Среди прочего он предусматривает, что обретение гражданства РФ в результате “осуществления противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированных территориях администрацией РФ и подконтрольными России самопровозглашенными органами” не считается добровольным получением иностранного гражданства, а потому не является основанием для утраты украинского.

Однако основанием для потери гражданства Украины будет реализация избирательного или другого права, которое предоставляет иностранное гражданство, или выполнение обязательства, которые возлагает иностранное гражданство, что может подтверждаться данными публичных реестров государственных органов, органов местного самоуправления иностранных государств, информацией на официальных веб-сайтах и в официальных изданиях.

Основанием для утраты украинского гражданства станет также использование паспорта другого государства при пересечении границы Украины, которое зафиксировано должностным лицом Государственной пограничной службы Украины или другого госоргана.

Вместе с тем, законопроектом предлагается уточнить процедуру получения украинского гражданства и отказа от иностранного.

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