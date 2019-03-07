Порошенко отправил в Москву гонца с большими деньгами

07.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Соперники на украинских президентских выборах – действующий гарант Петр Порошенко и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко собирают компромат друг на друга в виде закрытых уголовных дел. Порошенко даже посылал гонца в Москву, чтобы «нарыть» информацию о Тимошенко.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront рассказал российский военный обозреватель, писатель Виктор Баранец, который готовится издать книгу по событиям «Русской весны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне помогли забраться в штабы Порошенко и Тимошенко. Могу рассказать уникальную вещь. Перед тем, как в Украине началась стартовая позиция президентская, Юлия Тимошенко собрала почти 30-ть уголовных дел, закрытых, на Порошенко.

Но Петр Алексеевич решил ответить и послал сюда, в Москву, гонца, чтобы за любые деньги здесь было выкуплено уголовное дело Тимошенко, которая должна российскому Министерству обороны аж 400 миллионов долларов. Это еще по «газовому делу» 95-96 года.

Мне украинские разведчики, которые работают в обоих штабах, они помогли мне добыть много интересных деталей, как в этом киевском серпентарии грызутся главные кандидаты на президентский пост», – заявил Баранец.