Порошенко отправил в Панаму юриста – защищаться от претензий Портнова

26.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Юрист, нанятый Петром Порошенгко отбыл в Панаму для защиты интересов украинского экс-президента по “оффшорному делу”, инициированному Андреем Портновым, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале инициатор уголовного преследования Порошенко Андрей Портнов.

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“Информирую вас, что проходящие по моему заявлению в Панаме по уголовному делу об отмывании преступных доходов офшорные компании Порошенко наняли себе юристов.

По счастливой случайности группу юристов в защиту этих панамских компаний возглавил некто Вадим Медведев – юрист киевской компании Авеллум, ранее официально защищавший и выступавший в СМИ от имени Порошенко и ROSHEN.

Напомню, представители Порошенко ранее заявляли, что их фигурант не имеет никакого отношения к активам и офшорам, в отношении которых я инициировал расследование в Панаме и указал их в своём аффидавите панамским властям.

На днях указанный юрист Порошенко отбыл в Панаму для заключения соглашений с местными юридических партнерами в деле о защите активов Порошенко от уголовного преследования и ареста.

В ближайшее время мы соберём больше информации о панамском деле Порошенко и вас проинформируем”, – написал Портнов.

Также он призвал журналистов спросить у нового юриста панамских офшоров Порошенко, может ли тот показать страницы своего паспорта без пограничного штампа Панамы.