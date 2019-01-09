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09.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Киев, Политика, Украина
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Порошенко отправил ВСУ воевать в Африку

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении национального персонала (военнослужащих Вооруженных сил) для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Направить для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали национальный персонал (из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины) численностью до 20 человек», — говорится в указе Порошенко № 6/2019 от 9 января.

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Указ вступает в силу со дня опубликования.

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