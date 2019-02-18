18.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Штаб нынешнего президента Украины Петра Порошенко ведёт совершенно бестолковую предвыборную кампанию.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил основатель украинского волонтерского фонда «Возвращайся живым» Виталий Дейнега, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя то, что сейчас в штабе нынешнего президента основной упор делается на противопоставление «или Порошенко, или Путин», Дейнега отметил, что «с коммуникацией у них там всё очень плохо».

«Очень плохо сделана реклама, она очень агрессивная. Она отпугивает большую часть людей, которые находятся «по середине», которые не определились, по которым как раз надо работать, зацеловывать их, затягивать на свою сторону. Это плохо, я считаю», – заявил Дейнега.