Порошенко – отработанный материал. Снижение рейтинга Зеленского ему не поможет

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Наблюдаемое сейчас первое разочарование части сторонников Владимира Зеленского и, как следствие, частичное снижение его рейтинга не должно радовать сторонников экс-президента Петра Порошенко, так как не сулит ему никаких шансов на реванш, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение на своей страничке в соцсети высказал киевский политобозреватель и блогер Вячеслав Чечило.

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“Сторонники Порошенко в последнее время заметно воспрянули духом, наблюдая за первыми разочарованиями электората Зеленского. И очень зря воспрянули. Потому что разочаровываются в новой власти как раз потому, что она слишком похожа на то, что было последние 5 лет, а не потому, что «нужно было за Петра». Даже если рейтинг Зеленского упадет до нуля, Петру это не поможет никак. Как не помогло осколкам Партии регионов падение рейтинга БПП и Народного фронта”, – написал Чечило.

По словам политблогера, “Порошенко – отработанный материал, а его партия – мелкая секта, надуваемая его деньгами и деньгами его напуганного окружения. Никакого политического будущего у Порошенко нет”.

“И на место Порошенко, и на место Зеленского, очевидно, придет кто-то другой. Причем, боюсь, он всем одинаково не понравится. Политическая система деградировала настолько, что комедийный артист это уже далеко не дно”, – резюмировал Вячеслав Чечило.