13.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко озвучил очередную феерическую глупость

Украинский политолог Александр Семченко подверг резкой критике заявление Петра Порошенко, сделанное в Турции, где накануне был запущен новый газопровод TANAP, с помощью которого, Киев, якобы, получит новый маршрут поставки «голубого топлива» в перспективе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Идея Порошенко обернутся увеличением расходов Украины на закупку газа, пояснил Семченко.

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«Слушаю Петра Алексеевича – он так радуется, что наконец-то проект завершен, что Европа получила новый источник газа. Так, извините, азербайджанский газ поступал в Европу, но поступал по другому пути, и в этом транзите азербайджанского газа участвовала Украина, и она на этом зарабатывала. Теперь не будет зарабатывать…

Он собирается закупать газ из этого газопровода. По сравнению с тем, что, если бы этот газ зашел в восточной границы Украины, транспортное плечо увеличивается примерно на тысячу, а то и полторы тысячи километров.

И это транспортное плечо – это не просто красивые слова – это еще и дополнительные деньги, которые нужно будет заплатить за транзит по этой территории. Поняли, в чем соль?

Украина теряет некий объем газа, не получает деньги за транзит с одной стороны, с другой стороны, покупает более дорого газ, – просто потому, что этот газ ведут по более длинному пути. И это он (Порошенко, – авт.) называет энергетической безопасностью Украины. Раньше Украина зарабатывала на транзите газа в Румынию, Болгарию, а теперь Болгария будет зарабатывать на транзите в Украину», – заявил Семченко.