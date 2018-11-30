Порошенко перед студентами сделал признание об алкоголизме

30.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Первыми украинскими боевиками, задействованными Киевом в карательной операции на Донбассе, были алкоголики. Они составляли порядка 30% личного состава ВСУ.

Такие откровения во время встречи со студентами Хмельницкой области сделал президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По его словам, поэтому он отказался от принудительной мобилизации и переводит армию на контракт.

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«Было принято мое решение не проводить мобилизацию, а проводить контрактное формирование. Для чего это? Чтобы студенты могли спокойно учиться, а остальные могли спокойно работать, хотя военные тогда были категорически против этого.

Я взял на себя эту ответственность, потому что из-за мобилизации в 14-м году 30% составляли «аватары». Вы уже не знаете, что это такое, ну, может быть, те, кто в 14-м году служил, помнят. А я сказал, что у нас пойдут в армию те, кто добровольно пошел на контрактную службу и мы должны создать для них все условия», – заявил Порошенко.

Напомним, что «аватарами» в украинской армии называли любителей горячительных напитков за сходство с синим цветом кожи героя одноименного фантастического фильма.