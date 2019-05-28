28.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко перехитрил сам себя с партией Вакарчука

Надеждам экс-президента Украины Петра Порошенко, что партия музыканта Святослава Вакарчука будет отбирать голоса у политсилы Владимира Зеленского, не суждено сбыться.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень интересной будет борьба на электоральном поле бывшего президента Украины Петра Порошенко. Они думают, что Вакарчук пойдет на выборы или Смешко, еще какие-то проекты, и эти проекты будут забирать голоса у Зеленского, но это – утопия. На самом деле они будут забирать голоса тех людей, которые в первом и втором туре поддерживали Порошенко», – сказал Гладких.

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