«Порошенко переродился в собаку Баскервилей» – киевский политконсультант

21.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Все пять лет президентства Петра Порошенко раздирают переполняющие его внутренние демоны.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил украинский политический консультант Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Когда падают офицеры-солдатики рядом с Порошенко, как и всякие другие знаки, сопутствующие его власти, можете на каком-то уровне прокомментировать?» – спросила ведущая.

«Прежде всего, слово материально, то есть, судьба подаёт знаки… То, что рядом с Порошенко падают люди, это, прежде всего, он несёт негативную энергию… Самое плохое у Порошенко – это тщеславность, это как раз демоны, которые его переполнили, и за последние пять лет этот человек практически переродился в такую тёмную слизь. Конечно это тяжело», – заявил эксперт.

«То, что он был таким весёлым бульдожкой, который вис на своих противниках и принуждал их что-то везти, то сейчас, наверное, всё-таки это собака Баскервилей», – добавил Мишин.