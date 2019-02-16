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Порошенко по-честному – не пройдёт
Вызвавшие большой резонанс на Украине рейтинги кандидатов в президенты, обнародованные накануне Киевским международным институтом социологии, были частично засекречены.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Последняя КМИСовская социология была опубликована не полностью. Не была опубликована важная страница, где ответ на вопрос, кто же все-таки выходит во второй тур, – не была опубликована страница, которая показывает явку избирателей того или иного кандидата.
Среди избирателей Зеленского пойдут на выборы лишь 61%, из избирателей у Порошенко – 87%, а самая большая явка – у избирателей Тимошенко – 93%.
Коррелируя данные явки и данные рейтингов, мы видим, что у Порошенко нет шансов выйти во второй тур. Во втором туре останутся Тимошенко и Зеленский», – сказал Быков.
Выступающий забыл упомянуть, что в арсенале Порошенко остается полный контроль над ЦИК, который ведет подсчеты голосов.
Как известно, власти Украины отказались проводить перепись населения, что открывает возможности для фальсификаций в условиях, когда страну покинуло несколько миллионов граждан после переворота 2014 года и начала войны в Донбассе.
Метки: Выборы президента Украины, Порошенко
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