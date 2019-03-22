Порошенко по жадности переплюнул Коломойского

22.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В «ПриватБанке», который был национализирован в конце 2016 года, ввели платные банковые операции для пенсионеров, до чего не мог додуматься даже прежний совладелец банка олигарх Игорь Коломойский.

Об этом рассказала дозвонившаяся в студию украинского канала «ZIK» телезрительница из Краматорска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я живу в Краматорске, я пенсионерка, мне 80 лет. Мы раньше на почте получали пенсию, а теперь нам говорят, что берите в «ПриватБанке» получайте, там будут квитанции платёжные, всё бесплатно. А теперь, с 1 числа ввели, что каждая квитанция 3 гривны (10-15 рублей – ред.) В «ПриватБанке», в который раньше клали депозиты при Коломойском, он нам платил проценты, мы ему ничего не платили. А теперь у нас за каждый платёж берут 0.5 процента. Как это, вы считаете?» – спросила женщина.

«Что вам сказать. Такая проблема не только в Краматорске. Я вообще думаю, что для людей, как вы – малообеспеченным, которые получают субсидии, пенсии или живут на государственном содержании, все банковые операции должны быть бесплатны», – посетовал находящийся в студии экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун.