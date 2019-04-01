Выборы
//exit;
01.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Мнение, Украина
Просмотров:

Порошенко победит Зеленского только если Украина по фальсификациям переплюнет Либерию

В условиях двукратного отставания по количеству голосов от Владимира Зеленского, пока еще действующий президент Петр Порошенко может победить во втором туре лишь если украинские фпльсификации попадут в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо отдать должное простому заявлению Порошенко о том, что первого апреля-то пошутим, а потом будем по серьёзному. Это, на самом деле, непростая фраза, он прекрасно понимает, что он (Зеленский – ред.) очень удобный кандидат, который реально под критику попадает достаточно хорошо, он очень слабо компетентен вообще в политических вопросах», – заявил депутат.

«Другой вопрос, что отрыв достаточно большой, и здесь, конечно, без административного ресурса, без напряжения, просто так на одной риторике победить Зеленского невозможно. Только, единственное что, может, переплюнуть Либерию, которая в Книгу рекордов Гиннеса входит по фальсификации голосования», – добавил Журавлёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть