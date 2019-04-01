Порошенко победит Зеленского только если Украина по фальсификациям переплюнет Либерию

01.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В условиях двукратного отставания по количеству голосов от Владимира Зеленского, пока еще действующий президент Петр Порошенко может победить во втором туре лишь если украинские фпльсификации попадут в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Надо отдать должное простому заявлению Порошенко о том, что первого апреля-то пошутим, а потом будем по серьёзному. Это, на самом деле, непростая фраза, он прекрасно понимает, что он (Зеленский – ред.) очень удобный кандидат, который реально под критику попадает достаточно хорошо, он очень слабо компетентен вообще в политических вопросах», – заявил депутат.

«Другой вопрос, что отрыв достаточно большой, и здесь, конечно, без административного ресурса, без напряжения, просто так на одной риторике победить Зеленского невозможно. Только, единственное что, может, переплюнуть Либерию, которая в Книгу рекордов Гиннеса входит по фальсификации голосования», – добавил Журавлёв.