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29.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Галичина, Политика, Украина
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Порошенко поблагодарил жителей единственной области, в которой он победил

Уходящий с должности президент украины Петр Порошенко поблагодарил жителей Львовщины за то, что дали ему возможность пять лет управлять государством, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал, выступая во Львове, где он принимал участие в пасхальных мероприятиях, сообщает пресс-служба Порошенко.

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“Я благодарен, что мой народ, украинский народ, подарил мне большое счастье быть лидером этой великой страны и нации пять лет”, – сказал он.

Порошенко снова не исключил, что будет еще раз баллотироваться в президенты.

“Мы будем делать все возможное, чтобы защитить наши достижения, а нам есть что защищать. Нам совместно надо защитить нашу армию, нам совместно надо защитить нашу церковь, нам совместно надо защитить наш язык”, – заверил Порошенко жителей единственной области Украины, в которой он победил.

Порошенко пообещал львовянам, что “мы будем совместно двигать Украину дальше в Европу”.

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