Порошенко под конец еще раз попался на работе в интересах России

28.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Инициированное Петром Порошенко голосование в Верховной Раде за закон о запрете использования русского языка в публичной сфере подозрительно совпало с указом Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов в ЛДНР.

Складывается такое ощущение, что все происходило в интересах одной и той же страны, и это – не Украина.

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Такое мнение в эфире канала «Капитал» выразил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин одним росчерком пера обрёл несколько миллионов потенциальных новых граждан», – заявил Бортник.

«Можно неполиткорректно сказать: белых, славянских, православных. Есть такой нюанс», – отметил ведущий канала, политолог Дмитрий Джангиров.

«На фоне демографического спада, который есть в России, это поправляет. Тем более, мы понимаем, что наиболее молодые и наиболее сильные граждане уедут из Донбасса на территорию России.

Что приобрели мы, принимая тот же языковой закон? Я сегодня спорил. Вот, человек росчерком пера, законно – не законно, мы будем вечно об этом говорить, в зависимости, по какую сторону линии разграничения ты находишься, но он приобрёл. Что мы приобрели, Украина, от языкового закона, от всего остального, какой у нас гешефт? Где наш национальный интерес, и был ли он вообще?» – возмутился Бортник.

«У меня складывается впечатление, что Путин одновременно был и у нас в Верховной Раде, и в Кремле. И там, и там он принимал решения, исходя из своих интересов. Потому что сегодня политики, принимая языковый закон, ещё стимулировали потенциальных граждан, русскоязычных, иноязычных, приобретать гражданства других стран.

Сегодня любой человек может поехать на Закарпатье или в Донецк-Луганск, получить там прописку и спокойно претендовать на гражданство России или Венгрии», – добавил эксперт.