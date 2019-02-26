Порошенко подкинет новые дровишки в украинский костёр

26.02.2019, Киев, Игорь Петров

Петр Порошенко с прицелом на выборы инициирует рассмотрение в ближайшие дни в Верховной Раде еще одной инициативы, раскалывающей общество, – принятого минувшей осенью в первом чтении нового варианта языкового закона, который должен продолжить наступление на права русскоязычных граждан и форсировать насильственную украинизацию.

Закон, скорее всего, не будет принят – конкурирующие с Порошенко националисты не хотят предоставлять ему повод для пиара, а потому будут критиковать документ как сырой и обеспечивающий недостаточную дерусификацию.

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«Я сомневаюсь, что его проголосуют быстро, на этой неделе. Насколько я знаю, текст законопроекта очень долго и сложно согласовывали с Главным юридическим аппаратом управления Верховной Рады. Там есть много проблем, которые связаны даже с законодательной техникой. Этот закон критикуют не только защитники прав нацменьшинств. Его критикуют также и с правой стороны, там считают, что этот закон недостаточно эффективен и в полной мере не утверждает статус украинского языка как государственного. То есть он, по сути, не устраивает значительное количество людей ни с одной, ни с другой стороны», – сказал на пресс-конференции в Киеве политолог Валентин Гладких.

Тем не менее, обсуждение закона неизбежно породит новый конфликт в обществе на Украине.

«Вы сейчас в спешке закладываете кучу мин замедленного действия, которые взорвутся после того, как закончатся выборы. Вас на самом деле интересует не решение вопроса, не вступление в НАТО, не вопрос веры. Томос-тур закончился, и мы забыли, как продвигается процесс признания поместной церкви, сколько поместных автокефальных церквей поминают Украинскую поместную церковь в своих диптихах. Почему про это мы не говорим? То же касается и евроатлантической интеграции. Все мы и украинская внешняя, и внутренняя политика становимся заложниками одного тупого, примитивного, животного желания одного человека сохраниться при власти», – сказал Гладких.