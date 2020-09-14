14.09.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
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Порошенко «подложил» Кличко свою жену


Жена экс-президента Украины Петра Порошенко будет выдвинута кандидатом в мэры Киева от партии «Европейская солидарность», но в реальности не станет бороться за этот пост.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на источник и в одном из киевских штабов партии, пишет киевская газета «Вести».

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«Долго думали и решили, что против Виталия Кличко мы можем выдвинуть Марину Порошенко. Расчет таков: Марина Анатольевна стала в последние годы публичным лицом. У нее высокая узнаваемость и в Киеве, и в стране. Ну и главное – у нее фамилия, как у нашего лидера, что важно», – сказал собеседник издания.

По его словам, нынешнего мэра Виталия Кличко не считают оппонентом.

«Виталий Владимирович – вне конкуренции. Мы не соперники, а партнеры, которыми и были начиная с 2014 года. Сейчас мы хоть и каждый за себя, но, согласно договоренностям, откровенно «мочить» друг друга не будем – и кандидатов, и Кличко. Марину Порошенко выдвинут и в мэры столицы, и главой списка в Киевраду. Но во втором туре она снимет свою кандидатуру в пользу Кличко», – уверяет источник.

Официально в партии держат интригу, обещая назвать всех кандидатов 16 сентября на партийной конференции, но подтверждают, что Марина Порошенко пойдет на выборы.


«Думаю, Марина Порошенко пойдет по списку «Европейской солидарности» в Киевраду. Относительно кандидата на пост столичного городского головы решение еще не принято. Все станет известно 16 сентября», – заявил изданию  лидер партии в Киеве Владимир Прокопив.

При этом политолог Владимир Фесенко, ранее обслуживавший интересы Порошенко, а теперь сотрудничающий с Владимиров Зеленским, говорит, что шансы у супруги экс-президента теоретические, но часть голосов у Кличко она оттянет, что не помешает ему выйти во второй тур.

Эксперт называет вполне реальным сценарием снятие в итоге своей кандидатуры Мариной Порошенко в пользу Кличко после первого тура.

«Но для этого нужно договориться с самим Кличко. Сейчас явно идут торги с Виталием Владимировичем. Они хотят таким образом договориться, чтобы включить своих людей в список УДАРа, либо получить от него некие обязательства, что будут партнерские отношения после выборов. Но Кличко невыгодно давать сейчас какие-либо обещания кому-то, поскольку у него игра с президентской командой, со «Слугой народа», – говорит Фесенко.

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