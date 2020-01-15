Порошенко подложил Украине конфедеративную свинью – Портнов

15.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Один из основных критиков нормализации отношений с Донбассом экс-президент Петр Порошенко собственноручно подписал «Минские соглашения», которые предусматривают даже не федерализацию Украины, а по сути, создание конфедерации с республиками Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший замглавы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас рассматривается закон об особенностях Донбасса. Президент Зеленский был обязан это делать, потому что это в «Минских соглашениях». Фракция «Европейская солидарность» Порошенко за это проголосовала.

Автором этого закона является Порошенко в 2014-м году. Он был автором и он его подписал. А там вообще знаете, что написано? Дать возможность тем, кто на оккупированных территориях, формировать народную милицию, собственную прокуратуру, собственные суды и заключать отдельные договора о трансграничном сотрудничестве с регионами Российской Федерации.

Так я вам скажу – это даже не федерализация. Это даже не федерация, это вообще похоже на конфедерацию.

Иными словами, президент Порошенко официально предложил стране федерализацию, записал это в собственном законе, проголосовал – и потом всех поучал, рассказывал о том, что это очень плохо», – негодует Портнов.