Порошенко подложит свинью новому президенту

24.04.2019, Киев, Игорь Петров

Проигравший на выборах президента Украины Петр Порошенко постарается закрепиться в политике, ориентируясь на националистический электорат.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог и эксперт УИАМП Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон о языке парламент постарается принять. Порошенко после поражения на выборах постарается каким-то образом закрепиться в политике. Закрепиться он может только через парламентские выборы. Для этого ему нужно провести хотя бы небольшую фракцию в Раду. По моей информации, сейчас от ББП отколется группа УДАР Виталия Кличко, скорее всего, будут перебегать большинство мажоритарщиков, которые захотят попасть в новый состав парламента. Что останется в БПП? Группа Луценко-Кононенко. И все. Ну, и к ним примкнула группа Парубия из «Народного фронта», – сказал политолог.

По его словам, эти две группы исходя из их состава, предыдущей деятельности и той риторики, которая была в предвыборной кампании Петра Порошенко могут ориентироваться только на очень узкую электоральную нишу, на националистический электорат, преимущественно проживающий на Западной Украине, тем более что единственный регион, где Порошенко одержал победу – Львовская область.

«Для ориентации на подобного рода электорат принятие закона о языке или хотя бы попытка его принятия в Верховной раде жизненно необходимо. Плюс Порошенко очень стремится подложить свинью Зеленскому под конец своей каденции, приняв этот закон», – резюмировал Богатырев.