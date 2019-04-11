Порошенко поднимает Галичину на путч против Зеленского

11.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Действующий президент Украины Петр Порошенко в случае своего поражения во втором туре и победы комика Владимира Зеленского может задействовать радикальный сценарий своего сохранения у власти.

Об этом пишет киевская интернет-газета “Страна”, не исключая, что после своего поражения Порошенко может объявить, что “Путин готов захватить Украину” и попытаться опереться на Галичину, давшую нынешнему президенту наибольшую поддержку в первом туре.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“То есть – по факту поднять на бунт Западную Украину. Которая откажется признать легитимность Зеленского. И далее – либо ситуация окажется подвешена и уйдет в переговоры. Либо перейдет к жесткому противостоянию вплоть до фактического отделения Галичины.

На мысль о таком варианте наталкивают недавние билборды Порошенко “Я или Путин”. Многие их восприняли как какой-то полный бред и агонию. Но это если смотреть с точки зрения логики нормального человека. А если смотреть с точки зрения человека, который уже сейчас готовит почву для раскола страны – то такой конфронтационный посыл вполне понятен. То есть если Зеленский – это Путин, то никак нельзя признавать его победу”, – отмечается в публикации.

Издание не исключает, что бунт теоретически могут поддержать и некоторые воинские части, отказавшись присягнуть Зеленскому.

При этом оговаривается, что сценарий бунта на Западной Украине возможен только в случае поддержки этого проекта со стороны Запада. Кроме того, киевские журналисты называют такой сценарий “предельно фантастическим”. “Хотя, конечно, совершенно фантастическими еще лет 6 назад казались и аннексия Крыма, и война на Донбассе. Поэтому на 100%, к сожалению, ничего нельзя исключать. Тем более, что уже сейчас, по данным “Страны”, представители Банковой ведут переговоры с военными на предмет их возможного неподчинения Зеленскому. И остается надеяться, что еще до выборов Порошенко получит достаточно четкие сигналы и от внутренних сил и от внешних партнеров о том, что его бунт после выборов обернется для него фатальными последствиями”, – резюмирует издание.