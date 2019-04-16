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16.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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Порошенко поднимает против России интернет-троллей

Действующий президент Украины Петр Порошенко решил за счет государства финансировать «фабрики троллей», которые вели бы информационную войну против России.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Порошенко, они должны давать ответ на сообщения, «порочащие президента».

«Я глубоко убежден, что у нас вопрос не просто информационной политики, но и информационной безопасности должен быть кардинально перестроен. На сегодняшний день мы уже четко видим, насколько большое влияние, в том числе гибридных технологий российской стороны, в том числе и во время выборов, которые происходят сейчас.

И создаются определенные группы, распространяются разные фейк-ньюс, которые порочат руководство государства и которые реализуют политику Путина, который стремится и публично высказывается по этому поводу, что России нужен любой президент в Украине, кроме Петра Порошенко… Государство должно поддерживать грантами, в том числе и гражданских активистов, которые чрезвычайно убедительно ведут борьбу на информационном фронте», – заявил Порошенко.

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