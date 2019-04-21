Порошенко поднимет нацбаты против Зеленского

21.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский может начать борьбу с боевиками так называемых добровольческих батальонов, которые являются военными преступниками и представляют потенциальную опасность для нового президента.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил российский политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет ожесточённая борьба, я бы сказал, война между Порошенко и Зеленским. Почему? Во-первых, он (Порошенко, – ред.) говорит: «Никогда не сдаваться» – этот человек, значит, готов идти на всё, чтобы вернуть власть.

Каким образом это может делать? Во-первых, мы знаем, что эти все «добробаты», командиры этих «добробатов» – это военные преступники, и они понимают, что при приходе Зеленского к власти они могут быть привлечены к ответственности.

Зеленский должен очищать поляну от этих одиозных личностей, которые будут его раздражать, они будут ему угрожать, что «ты меньше патриот» и так далее», – подчеркнул эксперт.

Порошенко, ориентирующийся на «упоротый» электорат, в свою очередь, будет заинтересован в конфликте Зеленского с боевиками, рассуждает оратор.

«Я не исключаю, что Порошенко будет делать руками этих боевиков, которые воевали на Донбассе. То есть, его задача любыми способами избавиться от Зеленского, потому что дальше ему будет очень плохо. Потому что, если не американцы, то Зеленский обязательно будет заводить уголовные дела против всех тех, от которых он ждёт опасности», – резюмировал Степанян.