Порошенко подозревают в намерении создать Львовскую народную республику

02.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко разрабатывает план по захвату Львова и созданию там квазигосударства с собой во главе, неподконтрольного Киеву.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При всех своих негативных качествах Порошенко – умный и хитрый политик. Я думаю, что он отдаёт себе отчёт, что он никогда не будет воспринимаем на всей территории Украины – ни в Киеве, ни на Востоке, Юго-Востоке, Севере. Он у себя в Виннице ненавидим.

Помните слова Парубия: «Если Майдан провалится – мы все свалим во Львов и будем там строить для себя крепость». Думаю, что этот вариант как бы ни один из первых в планах Порошенко, Парубия и прочих.

Я думаю, что в их головах вариант сепарации, вариант разделения Украины, но уже с другой стороны, отчленение Западной Украины и воцарения там Порошенко и его клики вполне прорабатывается и они считают его реалистичным. Потому что такой себе анклав патриотов, своеобразная ЛНР №2 – Львовская Народная Республика. Думаю, этот вариант у них достаточно козырный», – отметил Гольдарб.

Он также призвал украинцев быть рассудительными и не купиться на очередной обман бывшего президента, желающего развязать на Украине новую войну.

«Можно только взывать к трезвому рассудку львовян и других жителей Западной Украины не повестись на этот обман, не дать вовлечь себя в очередной гражданский конфликт, в разделение, расчленение и так далее.

Потому что если вы хотите понять, какое будет будущее при нём там – просто вспомните, что он сотворил с Украиной за эти пять лет. Вспомните свои разграбленные дома, кошельки, свои помноженные на ноль возможности, свои очереди в Польшу для работы на панов», – резюмировал эксперт.

Экономист также добавил, что открытые против Петра Порошенко дела на самом деле делают из бывшего президента «узника совести» и способствуют росту его рейтинга.

Отметим, что Львовская область стала единственным регионом Украины, где Порошенко победил во втором туре президентских выборов-2019 Владимира Зеленского.