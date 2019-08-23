Порошенко подозревают в причастности к продаже Ротшильдам Кишиневского аэропорта

23.08.2019, Москва, Елена Острякова

Бывший президент Украины Петр Порошенко может иметь отношение к продаже Кишиневского международного аэропорта компании NR Investments Ltd, эксклюзивным бенефициаром которой является Нат Ротшильд.

Об этом пишет молдавский сайт MyBusiness, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Злые языки утверждают, что провернуть такую блестящую сделку Илану Шору и, стоящему за его спиной, Владу Плахотнюку (оба олигарха два месяца назад спешно покинули Молдавию), помог никто иной, как Петр Порошенко. Именно он в бытность президентом Украины сдавал в траст свой «Рошен» группе компаний Ротшильдов. Так что, есть подозрение, и мысль о продаже Avia Invest Ротшильдам появилась именно в результате анализа той сделки по трасту «Рошен» — ведь Плахотнюк и Порошенко давние друзья, которых связывает многое, в том числе и не законное», – говорится в статье.

19 августа контрольный пакет (95%) компании Avia Invest, взявшей в концессию международный аэропорт Кишинева, был приобретен компанией NR Investments Ltd. Сумма сделки не разглашается.

Пресс-секретарь компании NR Investments Элисон Чемберс заявила, что подробности будут предоставлены в сентябре. Компания NR Invesment Ltd известна также тем, что в 2010 году была якорным инвестором компании «РУСАЛ» Олега Дерипаски.